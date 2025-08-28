El bonito Funko Pop! de Las guerreras K-pop ya se encuentra en preventa a través de la página oficial.

Por lo que aquí te compartimos el precio y cómo conseguir el coleccionable de la película de Netflix.

Funko Pop! de Las guerreras K-pop (Funko Pop! / sitio web: funko.com)

¿Cuál es el precio y cómo conseguir los Funko Pop! de Las guerreras K-pop?

El bonito Funko Pop! de Las guerreras K-pop se encuentra en disponible en preventa para Estados Unidos a través de la página oficial con un precio de:

Precio: 14.99 dólares (279.39 pesos mexicanos)

Para conseguir el coleccionable de la película de Netflix, solo debes entrar a funko.com y elegir a tu personaje favorito.

Y es que Funko Pop! lanzó las figuras de Zoey, Mira, Rumi, Derpy con Sussie y dos versiones de Jinu (idol y demonio).

Las guerreras K-pop lucen el primer vestuario de la película animada y sus armas de combate, y el Funko Pop! de Derpy con Sussie brilla en la oscuridad.

En cuanto a la versión especial de Jinu, es un ‘CHANCE OF CHASE’, lo que significa que existe la posibilidad de recibir el protector o una versión limitada del artículo con su compra.

Estas variantes del Funko Pop! se envían aleatoriamente.

Asimismo, cabe mencionar que tras la compra de cualquiera de los coleccionables de Las guerreras K-pop de Netflix, la fecha estimada de envío es para:

30 de enero de 2026

Funko Pop! de Las guerreras K-pop (especial)

¿Los Funko Pop! de Las guerreras K-pop llegarán a México?

Como se mencionó anteriormente, la preventa del bonito Funko Pop! de Las guerreras K-pop se encuentra en disponible de manera exclusiva para Estados Unidos.

Hasta el momento no se ha anunciado si los coleccionables de la película de Netflix llegarán a México; sin embargo, se espera que estos lleguen el próximo año.

Actualmente, habría algunas páginas de coleccionistas las cuales ofertan el envío de los Funko Pop! de Las guerreras K-pop de Estados Unidos a México.

Por nuestra parte, te recomendamos estar al pendiente de páginas oficiales de Funko Pop! y Netflix