Se reveló que Funko Pop! lanzará nuevos coleccionables de Enredados por el aniversario de la película.

La cinta animada Enredados cumple 15 años de haberse estrenado en cines, y por ello, tendrá una colaboración don Funko Pop!

Precio de los nuevos Funko Pop! coleccionables de Enredados

En redes sociales, se confirmó que Funko Pop! pondrá a la venta su nueva línea de figuras coleccionables de Enredados, la popular película de Disney.

El costo que tendrán estos Funko Pop! de Enredados es el siguiente:

Funko Pop! de Rapunzel del 15.º aniversario de Enredados con Pascal y Buddy n.° 1640: 279.62 pesos

Funko Pop! de Rapunzel del 15.º aniversario de Enredados n.° 1641: 279.62 pesos

Funko Pop! de Flynn, 15.º aniversario de Enredados, n.° 1642: 279.62 pesos

Funko Pop! de Rapunzel y Pascal de Enredados de Disney n° 147: 279.62 pesos

Funko Pop! Nook de Rapunzel Enredada en la Torre: 466.15 pesos

Funko Pop! de Flynn Rider de Disney n.° 1126: 372.88

Funko Pop! de la Princesa Rapunzel de Disney n.° 1018: 279.62 pesos

Funko Pop! de Rapunzel Enredada, versión con vestido, n.° 223: 279.62 pesos

Funko Pop! de Enredados (Especial)

Cada una de estos Funko Pop! de Enredados presenta a Rapunzel, Pascal y Flyn con atuendos o poses para los más fanáticos de la película.

Lanzada en 2010, Enredados es una película de animación de Walt Disney que se basa de forma parcial en el cuento de Rapunzel.

La cinta cuenta la historia de una joven princesa llamada Rapunzel con pelo largo y rubio quien anhela abandonar su torre.

Para conseguir su objetivo, Rapunzel aceptará la ayuda de Flynn Ryder aunque desobedezca a su madre.

¿Dónde comprar en México los Funko Pop! de Enredados?

Los Funko Pop! de Enredados ya pueden pre-ordenarse en México a través de tiendas especializadas como Distrito Max.

No obstante, toma en cuenta que las figuras de colección aún no tienen una fecha de lanzamiento establecida.

Eso significa que no se tiene un día estimado de entrega, aunque se especula que los coleccionables lleguen hasta octubre 2025.

Por tal razón, te recomendamos considerar ese situación, ya que tu pedido podría tardase alguna semanas en entregarse.