Si bien Funko está atravesando una crisis que pone en peligro su existencia, la empresa de coleccionables acaba de anunciar sus planes de expansión a medios como cine y televisión junto a la productora Rideback.

Lo que Funko pretende es que sea algo parecido a lo que ha hecho LEGO con sus productos, que cuenta con varios shows animados y dos películas en cine.

Funko (Unsplash)

Funko hará películas y series de todo tipo junto a Rideback

De acuerdo con Variety, lo que pretende Funko con esta alianza con Rideback y la empresa de IA, Spuree, es producir varias películas y series animadas, live action y en formato híbrido; no cerrándose a ningún generó que puedan abarcar.

Funko quiere que Rideback trabaje principalmente con las marcas globales que maneja la empresa, las cuales ya son reconocidas en todo el mundo, aunque no se especifica si se cuenta con el aval de los dueños de dichas marcas.

Recordemos que Funko trabaja con licencias principalmente, tiene pocos productos propios; por lo que este movimiento se ve extraño, a menos que usen estos medios para desarrollar su propia mitología.

Pues en su comunicado mencionan que con esta alianza entre las tres compañías, se podrá “desbloquear nuevas oportunidades de narración basadas en las marcas mundialmente reconocidas de Funko”.

Funko (Unsplash)

Las series y películas de Funko se anunciarán muy pronto

Todo indica que Funko, Rideback y Spuree ya tiene un plan definido, pues en el comunicado se mencionó que en poco tiempo se anunciarán los primeros proyectos en cine y televisión.

Se espera que los proyectos de Funko se revelen en un punto de este 2026, posiblemente en la segunda mitad del año; analistas creen que podrían llegar a Netflix, pues Rideback trabaja muy de cerca con esta plataforma.

De hecho, la elección de la alianza con Rideback no es al azar, pues esta productora fue la encargada de la creación de las películas de LEGO.

Habrá que esperar un poco para ver cómo se desarrolla esta iniciativa, pues de tener éxito podría significar el regreso de la empresa de coleccionables tras su actual crisis financiera.