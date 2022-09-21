La Reserva Federal de Estados Unidos (FED por sus siglas en inglés), subió su tasa de interés en 75 puntos base por tercera vez.

El banco central de Estados Unidos elevó su tasa de interés de referencia entre un rango de 3 y 3.25 por ciento , y se estima que está acción continuará como respuesta a la alta inflación del país.

Este incremento representa la tasa de interés más alta de la Reserva Federal de Estados Unidos desde 2008, cuando se registró la crisis financiera.

Cabe mencionar que analistas del mercado ya esperaban esta respuesta de la FED, pues dentro del mercado se cree que es la mejor manera de enfrentar la inflación.

Fed (Internet)

Tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos seguirá aumentando; disminuirá hasta 2024

Bloomberg reveló que los funcionarios de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos prevén que la tasa de interés aumentará a 4.4 por ciento a finales de 2022.

Es decir, que en noviembre podría ocurrir un cuatro incremento de 75 puntos base a la tasa de interés de la FED.

Mientras que durante el 2022 la tasa de interés de referencia podría llegar hasta el 4.6 por ciento, sin embargo, se espera que los niveles disminuyan a 3.9 por ciento en 2024 y a 2.9 en 2025.

Los mercados no reaccionaron favorablemente al anuncio de la Fed sobre las tasas de interés. (Notimex)

Recesión económica sería un “mal necesario” para combatir inflación, según especialistas

De acuerdo con Milenio, CIBanco reportó que la alta inflación ha ocasionado que los inversionistas teman que la Reserva Federal de Estados Unidos sea más agresiva con el valor de sus tasas.

“Existe una falsa creencia de que la inflación convergerá de forma lineal, en determinado momento, a la tasa objetivo de la FED”, señaló CIBanco.

Sin embargo, el banco apuntó que “la realidad es que será con altibajos, desigual entre el índice general y subyacente, y de forma muy lenta”.

Por otra parte, CIBanco dijo que el mercado financiero cree que la mejor manera de controlar la inflación es mediante el incremento a las tasas de interés.

Esto pese a los efectos negativos que supondrá para el desempeño económico, pues consideran que una recesión económica es un “mal necesario” para contrarrestar la alza de precios.

“El consenso de mercado ha descontado ya en su totalidad que la FED subirá la tasa de referencia en 75 puntos base, a pesar de que en los últimos días aumentaron las apuestas de un alza de 1 por ciento (100 puntos base)”. CIBanco