Este 27 de julio, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) volvió a subir su tasa de interés en 75 puntos debido a la inflación.

Con esto el referencial se ubicará en un rango entre 2.25 a 2.5 por ciento, desde el 1.5 a 1.75 por ciento previo.

Subida de tasa de interés en 75 puntos de la Fed, para mitigar la inflación

De acuerdo con el Banco Central de los Estados, la subida de la tasa de interés en 75 puntos de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) es para mitigar la inflación que ha surgido a raíz de la pandemia de Covid-19 y la guerra entre Ucrania y Rusia.

Fue el pasado mes de mayo, cuando la inflación pegó en los Estados Unidos, luego de colocarse en 8.6 por ciento, respecto al 2021.

Jerome Powell, presidente de la Fed (Manuel Balce Ceneta / AP)

¿Cómo afecta a México la subida de tasa de interés de la Fed?

La subida de tasa de interés de la Fed en 75 puntos afecta a México porque puede afectar al mercado de deuda gubernamental, pues el diferencial de las tasas que establece Banxico con el Banco Central de los Estados Unidos se reduce.

Esto porque implica aumentos en instrumentos de ahorro en dólares, tales como bonos del tesoro. En resumen, vuelven más preciados los rendimientos que generan.

Lo cual abre la posibilidad de que inversionistas gasten su dinero en los Estados Unidos y pongan presión, a la vez, al peso mexicano.

Por ello, un diferencial menor entre la tasa del Banco Central y Banxico no sería tan atractivo para los financieros, pues haría que estos últimos cambien su portafolio hacia la nación norteamericana.

Banxico (Graciela López / Graciela López)

Banxico ajustará tasa de interés para no afectar mercado de deuda en México

Por lo anterior, analistas expresan que es muy probable que Banxico vuelva a justar su tasa de interés para no afectar al mercado de deuda en México.

Fue en junio pasado, cuando la Junta del Gobierno del Banco de México aprobó un alza de 75 puntos bases.

Esto con el fin de controlar la inflación; sin embargo, informó que si ésta continúa presionando de tomarían una serie de medidas, como es el cambio en su tasa de referencias.

Hasta el momento, Banxico no ha hecho un anuncio sobre la subida de la tasa de interés de la Fed en 75 puntos.