La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) elevó su tasa de interés 0.25 por ciento.

Es la primera alza en las tasas de interés desde 2023, con lo cual se eleva el rango de tasa de referencia de los fondos federales a un rango de entre 3.75 y 4 por ciento.

La decisión podría generar la molestia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y se avizoran tensiones con el presidente de la Fed, Kevin Warsh.

Fed explica por qué subió la tasa de interés en Estados Unidos

La Fed celebró su sexta reunión de política monetaria de dos días tras la que decidió subir su tasa de interés, lo cual ya era previsto por analistas.

Kevin Warsh, presidente de la Fed, programó una conferencia de prensa a las 14:00 horas de Washington para dar detalles sobre previsiones de inflación y movimientos relacionas a la tasa de interés.

La última vez que subió la tasa de interés lo hizo en un rango de 5.25 a 5.50 por ciento el 26 de julio de 2023.

Los mercados y analistas señalaban previamente un 90 por ciento de probabilidades de que subiera la tasa de interés 0.25 por ciento.

Fed prevé otro incremento en tasa de interés

Analistas prevén que en lo que resta de 2026 haya un incremento más, pero no así en 2027, tal como lo confirmaron los integrantes de la Fed.

12 de los 18 miembros de la prevén un alza más en 2026, cuatro previeron dos alzas más en lo que resta del año y dos no preven incrementos.