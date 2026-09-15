China inauguró oficialmente la primera planta de fabricación inteligente del mundo dedicada a la producción a gran escala de robots humanoides industriales.

La instalación, ubicada en Liuzhou, Guangxi, fue desarrollada por la empresa china UBTECH Robotics y tiene una capacidad proyectada de hasta 10 mil robots al año.

China quiere fabricar robots humanoides a gran escala

La fábrica China ocupa alrededor de 14 mil metros cuadrados y puede producir un robot humanoide industrial cada 10 minutos.

El complejo fabricará principalmente las familias Walker S y Cruzr, mientras utiliza robots colaborativos, vehículos autónomos y sistemas automatizados para el ensamblaje, almacenamiento y control de calidad.

El proyecto representa un cambio importante para la industria de los robots humanoides en China, que busca dejar atrás la etapa de prototipos y pequeñas series para avanzar hacia una verdadera producción en masa.

Elon Musk anuncia la construcción de 5 mil robots Optimus Tesla (stringer / IC photo / Imaginechina via AFP / Imaginechina via AFP)

La propia planta utiliza robots para realizar tareas como manipulación de materiales, paletización y ensamblaje.

China también está impulsando la expansión internacional de sus robots y de acuerdo con algunos medios, miles de robots de reparto fabricados en el país ya están llegando a Europa, con modelos capaces de transportar hasta 20 kilos y trabajar durante más de 12 horas.

La apuesta china por los robots humanoides no se limita a fabricar máquinas: el país también está desarrollando centros especializados para entrenarlas y recopilar datos. Se estima que las empresas chinas podrían vender alrededor de 50 mil humanoides durante 2026.