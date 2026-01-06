A través de un comunicado oficial, Grupo Televisa anunció la venta de una parte minoritaria de acciones serie “A” de la empresa, por parte de Emilio Azcárraga Jean.

El acuerdo es que Emilio Azcárraga Jean venda estas acciones a Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, parte del consejo de Televisa.

Emilio Azcárraga (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

La venta de acciones de Televisa de Emilio Azcárraga Jean será a partes iguales

En el comunicado liberado por Grupo Televisa, los tres ejecutivos, Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, convinieron la venta y compra de acciones a partes iguales.

“Grupo Televisa anuncia que Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, notificaron a la compañía que celebraron un convenio conforme al cual Gómez y De Angoitia acordaron comprar a Emilio Azcárraga, en partes iguales, una parte minoritaria de las acciones de la compañía, la cual consistentes en 26 mil 332 millones 332 mil 804 acciones Serie “A”” Comunicado Televisa

Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega recibirán la misma cantidad de acciones serie “A” de Televisa, por parte de Emilio Azcárraga Jean.

En total, la venta se concretó por 26 mil 332 millones 332 mil 804 acciones serie “A”, para los dos miembros del consejo vigente a la fecha de Televisa.

Con esta compra/venta, los dos ejecutivos se convierten en accionistas minoritarios de la empresa, teniendo ahora mayor injerencia en las decisiones de la misma.

Aunque aún estando subsumidos a los decretos de los accionistas mayoritarios, quienes tienen más importancia en cuanto a la toma de decisiones en cuestiones financieras.

Emilio Azcárraga (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

Emilio Azcárraga Jean debe de esperar la aprobación de la venta accionaria en Televisa

Aunque todas las partes están de acuerdo en la venta accionaria por parte de Emilio Azcárraga Jean en Televisa, está aún tiene que ser aprobada por organismos oficiales.

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Comisión Nacional Antimonopolio revisarán todos los detalles acerca de la venta accionaria de Televisa por parte de Emilio Azcárraga Jean.

Esto se puede tomar desde unas semanas hasta varios meses, antes de que se dé un dictamen; en caso de que este sea positivo, se concretará la transacción entre todos los actores.

No se mencionó si este movimiento por parte de Emilio Azcárraga Jean sea parte de un distanciamiento de la empresa, luego de su salida hace unos años, o corresponda a otra estrategia.