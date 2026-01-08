TelevisaUnivision renueva su sección de noticias. Acaba de nombrar a Leopoldo Gómez, presidente de la División de Noticias de Estados Unidos de la empresa, bajo la marca N+ Univision.

En los últimos tres años, la sección de noticias ha compartido y combinado su experiencia entre México y Estados Unidos, haciendo de TelevisaUnivision, el proveedor de noticias en español más confiable.

Leopoldo Gomez, presidente de la División de Noticias de Estados Unidos de TelevisaUnivision

Con el nombramiento de Leopoldo Gómez como presidente de la División de Noticias de Estados Unidos de TelevisaUnivision —quien tiene bajo su cargo otros puestos en Univision— reafirma su compromiso de más de cuatro décadas de informar y servir a la comunidad hispana.

Leopoldo Gómez (Instagram)

Al respecto, el periodista y analista se dice orgulloso de servir por más de 25 años a Televisa y Univision , quien hoy le brinda una nueva oportunidad.

“Me enorgullece volver a dirigir Noticias Univisión“, dijo mediante un comunicado de TelevisaUnivision.

Escrito en el que advierte que se aprovechará la experiencia de N+ para que en un futuro cercano, N+ Univision se consolide como la organización de noticias más sólida y de mayor alcance en el mundo hispanohablante.

“Nuestro concepto ‘Ahora Somos Más’ nos hace verdaderamente ‘Más fuertes’ y nos ayuda a estar ‘Más cerca’ y ‘Más juntos que nunca’ con nuestras audiencias globales”. Leopoldo Gómez, periodista

TelevisaUnivision acelera sus operaciones de noticias entre México y Estados Unidos

El nombramiento del periodista Leopoldo Gómez ocurre tras el logro de Emilio Azcárraga Jean de mantenerse como accionista mayoritario de Grupo Televisa y Grupo Ollamani.

Por lo que la renovación de la sección de noticias de TelevisaUnivision en Estados Unidos, es un ajuste en la estructura accionaria del grupo tras la venta de participaciones minotarias de Azcárraga Jean a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.

La integración de Leopoldo Gómez, quien en el pasado se desempeñó como vicepresidente de noticias, sería clave para la consolidación de marcas en ambos lados de la frontera mediante la sección de noticias.