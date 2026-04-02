Grupo Televisa concretó la venta de una fracción minoritaria de acciones propiedad de Emilio Azcárraga Jean a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, tras recibir autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio.

“El día de hoy fue informada por los señores Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, sobre el cierre de la operación de compra de Acciones Serie “A”" Grupo Televisa

El movimiento, anunciado en enero y cerrado el 1 de abril de 2026, consiste en 26 mil 332 millones de acciones Serie “A”, con el objetivo de fortalecer la estructura accionaria de la empresa.

Tras la operación, Azcárraga mantiene el 12.1% de participación, mientras Gómez y de Angoitia poseen cada uno el 5.3%.

Grupo Televisa cierra la venta de acciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia

El 6 de enero de 2026, Grupo Televisa envió un comunicado a la BMV en el que informó sobre la puesta en venta de una fracción de acciones propiedad de Emilio Azcárraga Jean.

Al respecto, la empresa explicó que las acciones que representan una participación minoritaria serían adquiridas por Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, compra que se cerró el 1 de abril.

Así se concretó debido a que a casi 3 meses del anuncio original, la Comisión Nacional Antimonopolio emitió la autorización correspondiente para dar luz verde al movimiento.

Televisa (Tabasco Hoy)

Sobre la participación minoritaria que ya está en poder de Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, Grupo Televisa explicó que consiste en 26 mil 332 millones de acciones Serie ‘A’.

Se debe resaltar que en su comunicado de enero de 2026, Grupo Televisa explicó que la venta se llevó a cabo con el fin de “fortalecer la estructura accionaria” de la empresa.

Así quedaron los porcentajes de acciones tras la venta en Grupo Televisa

Al informar en enero sobre la venta de acciones minoritarias Serie ‘A’ de Emilio Azcárraga, Grupo Televisa apuntó que tanto él como Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia se quedarán con una parte.

En específico, se detalló que la venta significa que en adelante los 3 involucrados serán propietarios de un porcentaje como se muestra a continuación:

Emilio Azcárraga Jean mantendrá un 12.1% de sus acciones

Alfonso de Angoitia contará con el 5.3%

Bernardo Gómez tendrá un 5.3%

Otros inversionistas que tienen participación dentro de la televisora son Dodge & Cox, Fintech Holdings de David Martínez, así como BlackRock y Eduardo Tricio Haro, quien adquirió el 7.2% del capital de la empresa en octubre de 2025.