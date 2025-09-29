México.- DiDi anunció la llegada de dos innovaciones pensadas para elevar la confianza y la seguridad en los viajes: El nuevo perfil de pasajeros y las insignias de verificación de las cuentas del pasajero. Ambas forman parte del sistema Sistema de seguridad y verificación de cuentas y ya se encuentran activas en todo México.

Con estas funciones, los conductores tienen acceso a información más clara y confiable antes de aceptar un viaje, lo que les permite tomar decisiones informadas y sentirse respaldados por la tecnología de la aplicación.

Verificación de las cuentas de pasajero: un filtro extra de confianza

La primera herramienta es la de verificación de las cuentas de pasajero, la cual se enfocsa en reducir la incertidumbre que puede existir cuando un conductor recibe una solicitud de un pasajero nuevo. A través de un proceso estructurado de verificación de identidad, la aplicación otorga indicadores visibles que muestran si el usuario pasó por revisiones adicionales.

Este sistema no solo valida que el pasajero haya proporcionado datos reales, sino que también ofrece al conductor elementos objetivos para evaluar la credibilidad del viajero, esto a raíz de la mejora que DiDi implementó en la aplicación para que los conductores puedan consultar de manera más clara el tipo de verificación por el cual pasó la cuenta de un pasajero, ya sea tarjeta bancaria o identificación oficial y lo puede revisar con la insignia azul que aparece al recibir una solicitud de viaje. Además de mostrar con claridad la ruta con punto de partida y destino para que el conductor pueda tener toda la información a la mano y sentir mayor confianza al saber a dónde va.

El mecanismo incluye distintos niveles de revisión:

Tarjeta bancaria : DiDi verifica que el pasajero tenga una tarjeta bancaria válida

: DiDi verifica que el pasajero tenga una tarjeta bancaria válida Identificación oficial : el sistema escanea licencias de conducir o credenciales de identidad para corroborar la coincidencia de nombre y datos.

: el sistema escanea licencias de conducir o credenciales de identidad para corroborar la coincidencia de nombre y datos. Perfil avanzado: el pasajero puede contar con su nombre real validado y foto de perfil verificada, lo que se refleja en una insignia especial dentro de la app.

Perfil de pasajero: información detallada antes de arrancar

La segunda herramienta, PAX Premium Profile (PPP), eleva el estándar al mostrar un perfil más completo del pasajero. En este apartado, los conductores acceden a datos como el número total de viajes realizados por el usuario, su calificación promedio, los puntos de partida y destino del viaje y, de manera destacada, si alguno de esos lugares se encuentra marcado como zona de riesgo pueden ver comentarios de otros conductores que han viajado con ese pasajero.

Un elemento clave de esta función es la presencia de insignias de verificación. Estas insignias ofrecen a los conductores una vista rápida del nivel de verificación de la cuenta del pasajero, distinguiendo entre usuarios con tarjeta verificada, documentos identificatorios validados o perfiles avanzados. Cada pasajero contará con una insignia que le otorgará al conductor la confianza que requiere para decidir con más certeza si acepta o no un viaje.

Una apuesta por la seguridad compartida

Con estas funciones, DiDi busca robustecer el ecosistema de confianza entre conductores y pasajeros. Al transparentar la verificación de los usuarios y brindar datos clave antes del inicio del viaje, la plataforma no solo protege a quienes conducen, sino que también fomenta un ambiente más seguro y responsable para todos.

La implementación de estas nuevas medidas consolida a DiDi como una de las aplicaciones de transporte con mayores estándares de seguridad en la región.