La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la empresa Topo Chico integró al erario público más de mil 500 millones de pesos, luego de que se alcanzó un acuerdo reparatorio.

“(Se) logró, de cumplimiento inmediato, la recuperación para el erario de dos mil 593 millones 986 mil 788 pesos” FGR

El acuerdo se alcanzó gracias a un mecanismo por medio del que Topo Chico regularizó su situación fiscal.

Cabe destacar que al informar sobre el acuerdo con Hacienda, no se especificaron los montos y el periodo del adeudo.

Topo Chico integró al erario público más de 2 mil 500 millones de pesos para regularizar situación fiscal

Como resultado de un acuerdo reparatorio que derivó de un mecanismo alternativo de solución de controversias, Topo Chico devolvió más de 2 mil 500 millones de pesos a Hacienda.

La FGR refirió en su comunicado que el monto total que la empresa integró al erario público luego de alcanzar el acuerdo, es de 2 mil 593 millones 986 mil 788 pesos.

Al respecto, la fiscalía federal señaló que el acuerdo de devolución al que se llegó para regularizar la situación fiscal de Topo Chico, se ejecutó con efecto de “cumplimiento inmediato”.

“Una empresa regularizó voluntariamente su situación fiscal, mediante la suscripción de un Acuerdo Reparatorio de cumplimiento inmediato por la cantidad citada” FGR

Asimismo, la FGR indicó que la devolución se concretó gracias a la intervención del Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC).

Por medio de ello, resaltó, Topo Chico integró el monto señalado de forma voluntaria, debido a que firmó el acuerdo reparatorio en busca de sanear las irregularidades que había presentado.

SHCP (Especial)

¿Cuánto debía Topo Chico?

En el comunicado donde se informa que Topo Chico devolvió más de 2 mil 500 millones de pesos a Hacienda, la FGR advirtió sobre irregularidades fiscales por parte de la empresa.

Sin embargo, no ofrece detalles sobre el periodo durante el cual la firma habría incurrido en la falta de pagos de impuestos, el tipo de cargos que se habrían evadido o el monto en cuestión.

Solo se reporta un daño el erario que se saneó gracias a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que se afirma, permitieron un “beneficio del interés público y la procuración de justicia”.