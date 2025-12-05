¡Pronto viene! Malcolm el de en medio presentó el nuevo avance para su serie La vida sigue siendo injusta que se transmitirá por Disney+ mostrando qué algunas cosas nunca cambian.

Aunque no se ve a los actores de Malcolm el de en medio en sus personajes, el nuevo avance mostraría a Hal y Lois tan irreverentes como siempre.

Nuevo avance de Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta

El nuevo avance que se mostró de Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta es la demostración de que no se quitará la esencia que enamoró de la serie.

A través de un avance por Hulu es que se mostró el muy pequeño avance de la nueva temporada de Malcolm el de en medio que estará divida en cuatro partes.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que a pesar de que no se mostró a los personajes todo parece apuntar que se trata de Lois y Hal con su esencia intacta para la nueva temporada.

En el pequeño adelanto se puede ver la mano de una mujer [posiblemente Jane Kaczmare) afeitando varias zonas del cuerpo de un hombre [posiblemente Bryan Cranston] rubio, que ha hecho recordar que son el tipo de cosas que harían Lois y Hal.

A ello se le suma que advirtieron que las cosas en esta nueva temporada de Malcolm el de en medio seguirán tan irreverentes como antes.

Falta poco para que vuelvas a ver a esta hermosa y perfecta familia 🏠#MalcolmInTheMiddle: La vida sigue siendo injusta, muy pronto en #DisneyPlus. pic.twitter.com/jOu06caBqe — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 5, 2025

Recuerda que aunque no hay fecha de estreno oficial para Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, se sabe que será en 2026 por Disney+.