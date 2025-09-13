Si te interesa contratar Disney+, este es el mejor momento para hacerlo, gracias a sus precios especiales para nuevos suscriptores.

Disney+ aplicará una promoción para todos aquellos que quieran suscribirse a la aplicación por primera vez en el mes de septiembre.

Disney+ (Disney)

¿Cuáles son los precios especiales de Disney+ para nuevos suscriptores?

Los precios especiales de tendrá Disney+ para nuevos suscriptores son los siguientes:

Disney+ Premium: 95 pesos al mes

Disney+ Estándar: 89 pesos al mes

Disney+ Estándar con Anuncios: 49.90 pesos al mes

Como ya mencionamos, estos precios de Disney+ solo se aplicarán a nuevos suscriptores, es decir, personas que jamás hayan tenido una cuenta del servicio.

Esta promoción estará disponible hasta el 27 de septiembre de 2025, después de dicha fecha el precio de la suscripción volverá a la normalidad.

Otra cosa a mencionar es que solo aplicará en suscripciones mensuales, los paquetes anuales se mantendrán sin cambio alguno.

Lo mencionamos por si querías contratar Disney+ por 12 meses, esperando que tuviera alguna promoción parecida.

Tampoco será válida si contratas el servicio por terceros, como sería el caso de Mercado Libre o Telmex; tienes que adquirir tu plan directamente en la aplicación.

Si bien no se dio una razón detrás de está promoción, es posible que se deba a los recientes cambios en sus planes y precios para finales de 2025.

Disney+ (Disney)

¿Cuánto durarán los precios especiales de Disney+ para nuevos suscriptores?

Algo que hay que aclarar es que los precios especiales de Disney+ para nuevos suscriptores serán válidos por un tiempo limitado.

Una vez que contrates Disney+ con alguno de estos precios especiales, tendrás 4 meses para disfrutar de todo el catálogo que tiene disponible la aplicación.

Cuando se terminen esos 4 meses, la suscripción regresará a su precio habitual, el cual se hará efectivo en la tarjeta de crédito que hayas ingresado al sistema.

Si no quiere pagar el precio completo de Disney+, siempre tendrás la opción de cancelar el servicio sin ninguna clase de problema.