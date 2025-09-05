A Very Jonas Christmas Movie, la película de los Jonas Brothers, ya tiene fecha de estreno en la plataforma de Disney+ y sí, será antes de Navidad 2025.

De acuerdo con la publicación de Disney en sus redes sociales, A Very Jonas Christmas Movie estará disponible para verse el 14 de noviembre, es decir, antes de Navidad 2025, en donde estarán presentes:

Kevin Jonas de 37 años de edad

Nick Jonas de 32 años de edad

Joe Jonas de 36 años de edad

¿De qué trata A Very Jonas Christmas Movie que llega a Disney+?

A Very Jonas Christmas Movie es una película protagonizada por los Jonas Brothers siendo una comedia navideña.

La película A Very Jonas Christmas Movie no solo promete una dosis de risa por parte de los Jonas Brothers, sino también sesiones musicales y momentos entrañables justo para la temporada navideña

A Very Jonas Christmas Movie esta dirigida por Jessica Yu y es producida por los Jonas Brothers; de los guionistas participaron los creadores de This Is Us: Isaac Aptaker y Elizabeth Berger.