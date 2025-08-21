A unas semanas de que Oasis arrancara su gira Live ’25, la relación que hay entre los hermanos Noel y Liam Gallagher, integrantes de la banda, era un misterio.

Esta situación causaba inquietud entre los fans de Oasis, pues la banda se disolvió en 2009 tras una larga historia de tensiones entre los hermanos.

A 16 años de la pelea que terminó con Oasis, Noel Gallagher habla de Liam Gallagher

En una entrevista emitida en el canal de radio talkSport, Noel Gallagher dijo estar “orgulloso” de Liam Gallagher y su desempeño en la gira.

“Liam lo está haciendo increíble. Estoy orgulloso de él”, afirmó Noel Gallagher -de 58 años de edad- sobre su hermano.

Oasis (Oasis)

Su comentario causó gran sorpresa a fans y medios, quienes aún no olvidan lo ocurrido en 2009.

Cuando Noel Gallagher abandonó Oasis tras una pelea con Liam Gallagher -de 52 años de edad- previo a su concierto en el festival Rock en Seine.

Noel Gallagher dijo que no podía seguir trabajando “ni un día más con él”.

Ahora, los hermanos están de regreso en el escenario, juntos y hasta compartiendo risas.

“Supongo que cuando todo esto termine nos sentaremos a reflexionar, pero es genial estar de vuelta en la banda con Liam, había olvidado lo gracioso que es”. Noel Gallagher

Noel Gallagher continuó con las alabanzas hacia su hermano y cantante de Oasis, destacando el desempeño de él en el escenario.

“Yo no podría estar en el estadio como él, no va con mi naturaleza. Pero tengo que decir que lo miro y pienso que es formidable”, afirmó.

Oasis

Oasis visitará a la CDMX como parte de su gira Live ’25

La gira de Oasis comenzó el 4 de julio en Cardiff.

Noel Gallagher confesó que a pesar de haber estado en otros escenarios más imponentes, sus piernas “se volvieron gelatina” en la segunda canción.

Han tocado en Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín. La gira incluye 41 conciertos en cinco continentes.

Algunas de las ciudades que visitarán los hermanos Gallagher, con recintos sold out, son:

Ciudad de México

Tokio

Sídney

Los Ángeles

Buenos Aires