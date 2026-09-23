BBVA México anunció que, a partir del lunes 5 de octubre de 2026, cambiará el horario de atención de las sucursales, por lo que pide a sus usuarios anticipar que los bancos abrirán más tarde.

De acuerdo con la información, el nuevo horario para las sucursales será de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. El horario de cierre y la atención en fin de semana permanecerá sin modificaciones.

BBVA cambia hora de apertura en sus sucursales en México desde el 5 de octubre

Los clientes de BBVA México deberán tomar en cuenta que a partir del 5 de octubre cambiará el horario de atención en las más de mil 500 oficinas del banco; abrirán media hora más tarde entre semana.

Bancos BBVA abrirán más tarde: este es el nuevo horario desde el 5 de octubre (Captura de pantalla)

Actualmente, BBVA ofrece su servicio desde las 8:30 de la mañana, pero el inicio de las actividades se recorrerá a las 9:00. Hasta el momento, el banco no ha dado explicación sobre el cambio de horario.

BBVA aclaró que en las sucursales que ofrecen servicio el día sábado, estas conservarán su horario habitual de 9:00 de la mañana a 2:30 de la tarde. Los servicios digitales tampoco tendrán cambios.

El banco recordó a sus usuarios que cuenta con canales digitales disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante los cuales pueden realizar consultas y distintas operaciones bancarias.