Durante el Buen Fin 2026, Fiesta Americana Travelty ofrecerá descuentos en hoteles de ciudad y playa, con beneficios que incluyen hasta 55 por ciento de descuento en hospedaje, bonos para consumir durante la estancia y promociones adicionales en alimentos y servicios.

La iniciativa de Posadas busca incentivar a los viajeros a planear sus próximas vacaciones y aprovechar distintas experiencias de hospitalidad en México. Las promociones para viajar estarán disponibles para reservar del 13 al 17 de noviembre de 2026, con estancias hasta el 30 de abril de 2027.

Buen Fin 2026 en Fiesta Americana Travelty (cortesía)

¿Qué beneficios ofrece Fiesta Americana Travelty durante el Buen Fin?

Como parte de la campaña, los huéspedes podrán obtener bonos de 5 mil pesos en hoteles de playa y de 2 mil 500 pesos en hoteles de ciudad. Estos beneficios podrán utilizarse en restaurantes, spas y experiencias disponibles en las propiedades participantes.

La oferta también contempla un 25 por ciento de descuento en comidas y cenas, además de transporte incluido en hoteles seleccionados.

En un mensaje sobre la campaña, el vicepresidente de Operación Hotelera de Posadas, Enrique Calderón, destacó que la intención es ofrecer beneficios que complementen la experiencia de hospedaje.

En Posadas creemos que viajar es mucho más que elegir un destino; es la oportunidad de compartir momentos, descubrir nuevas experiencias y crear recuerdos que permanecen. El Buen Fin nos permite acercar nuestra hospitalidad a más personas, con beneficios que van más allá de una tarifa especial y que enriquecen cada estancia. Queremos que nuestros huéspedes encuentren con Fiesta Americana Travelty nuevas razones para viajar y disfruten de México con la calidad, calidez y servicio que distinguen a nuestras marcas. Enrique Calderón, vicepresidente de Operación Hotelera de Posadas

Opciones de hospedaje en destinos de playa y ciudad

La oferta contempla alternativas para distintos perfiles de viajeros. Quienes buscan descansar frente al mar podrán encontrar opciones en los principales destinos de playa de México, mientras que quienes prefieren una escapada urbana tendrán alternativas en hoteles con ubicaciones estratégicas.

Entre las marcas que forman parte del portafolio de la compañía se encuentran Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one.

De esta manera, los hoteles de playa y los hoteles de ciudad forman parte de una campaña que busca ofrecer opciones para vacaciones familiares, viajes de descanso, experiencias gastronómicas y escapadas de fin de semana.

Buen Fin 2026 en Fiesta Americana Travelty (cortesía)

¿Cuándo reservar y hasta cuándo se puede viajar?

Las reservaciones del 13 al 17 de noviembre permitirán aprovechar las promociones para realizar viajes hasta abril de 2027.

El periodo de estancia comenzará el 13 de noviembre de 2026 y concluirá el 30 de abril de 2027, por lo que los beneficios podrán utilizarse durante las vacaciones de fin de año, los primeros meses de 2027 y la temporada de Semana Santa.

Las promociones están sujetas a disponibilidad, términos y condiciones de cada hotel participante. Los beneficios pueden variar de acuerdo con la propiedad y la tarifa seleccionada.