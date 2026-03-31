Conductores de Uber en México tendrán el 31 de marzo de 2026 su primera mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación y representantes de la aplicación, donde exigirán quedarse con el 60% de las ganancias por viaje.

“Para nosotros es clarísimo que debemos manejar un 60 por ciento de ganancias (...) Si sabemos bien que la gasolina está a la alza, todos los mantenimiento también están a la alza, es justo para los gastos operativos y tener un sueldo digno”. Alan Silva, representante de MTCP.

Alan Silva, del Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas (MTCP), explicó que actualmente los choferes reciben entre 30 y 40%, pero tras descuentos de IVA e ISR su ingreso se reduce aún más.

Los conductores aclararon que no buscan aumentar el costo a los usuarios, sino modificar la distribución interna de la app.

Conductores de Uber quieren ganar 60% de cada viaje; así son sus pagos actuales

Los conductores de Uber se manifestaron el 30 de marzo de 2026, donde autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y Segob se comprometieron a una mesa de diálogo, misma a la que la app accedió.

Ante ello, Alan Silva explicó en entrevista con Azucena Uresti, que la petición de los conductores de Uber es sobre las ganancias, compartiendo que buscan obtener el 60% del costo total del viaje.

Silva explicó que su petición va en torno a que en ocasiones la app da descuentos elevados a los clientes y eso es pérdida para ellos, pues actualmente cobran entre 30 y 40% por viaje.

Conductores de Uber se manifiestan por mejores ganancias en los viajes. (Facebook/MCTP)

Sin embargo, argumentó que ese ingreso no es neto porque se les descuenta IVA e ISR, que es 10%, de modo que su ganancia merma aún más.

Por otra parte, subrayó que las cuentas como conductores de Uber no les salen, debido a que la app argumenta -en el contrato- que ellos se quedan con el 20% por el uso de la plataforma, de modo que hay de 40 a 50% que está en duda.

“No sabemos Uber qué hace con el otro 40 por ciento, 50 por ciento, que se queda cuando él en sus especificaciones nos dice que por uso de plataforma únicamente nos quita el 20 por ciento del valor del viaje”. Alan Silva, representante de MTCP.

Ante la petición que los conductores tienen a Uber, Silva explicó que los representantes de la app están dispuestos a negociar las demandas que tienen.

Conductores de Uber descartan que busquen que usuarios paguen más por viaje

Los conductores de Uber buscan obtener ganancias de 60% por viaje en la app, pero Alan Silva aclaró que no buscan que su aumento de ingreso sea cobrando más a los usuarios, sino por temas administrativos de la app.