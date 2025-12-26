Repartidores de apps critican el plan piloto de reforma laboral pues aseguran que solo ha provocado caídas en sus ingresos.

A unos días de que concluya el programa piloto para garantizar su acceso a la seguridad social, repartidores acusaron que no ha sido tan beneficioso.

Repartidores de apps exhiben que el plan piloto de reforma laboral afectó sus ingresos

En julio de este año, el Gobierno de México lanzó un plan piloto de reforma laboral para que trabajadores de aplicaciones digitales recibieran seguridad social.

Repartidores de apps (Robert Anasch / Unplash)

Tras los seis meses de prueba, repartidores de apps criticaron que la reforma solo les trajo pérdidas en sus ingresos.

Esto luego de que notaron una baja en la demanda de servicios y pedidos desde que empezó el plan piloto de la reforma laboral, lo que impactó directamente en el dinero que ganaban.

Saúl Gómez, representante de Repartidores Unidos de México, reveló las perdidas que han tenido los repartidores de apps:

Repartidores en bicicleta de entre 25 y 30 por ciento

En motocicleta de hasta 45 por ciento

Conductores de automóvil de entre 48 y 56 por ciento.

Representantes de colectivos de los repartidores de apps han señalado que el plan piloto de reforma laboral solo ha “limitado el acceso efectivo” a sus derechos laborales.

Además de que advierten que el incremento del salario mínimo para 2026 dificultará que alcancen el umbral del ingreso neto requerido.

Repartidores de apps critican que ni con el plan piloto de reforma laboral pudieron tener acceso a la seguridad social completa

Durante los seis meses de prueba, más de un millón de repartidores y conductores fueron registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, solo el 10 por ciento logró acceder a los cinco seguros establecidos en la ley:

Riesgos de trabajo Enfermedades y maternidad Invalidez y vida Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez Guarderías y prestaciones sociales

Sergio Guerrero, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), señaló que de julio a diciembre se aplicó un esquema de porcentajes de exclusión.

Lo que ha reducido de manera significativa el número de trabajadores con acceso a la seguridad social completa.