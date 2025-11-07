Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México asegura que la reforma laboral para los repartidores y trabajadores de plataformas garantiza sus derechos sin aumentar costos en Uber y DiDi.

Desde Palacio Nacional en su conferencia mañanera del pueblo del viernes 7 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se deberían hacer cobros extras a los usuarios por el pago de los derechos laborales de los trabajadores de plataformas de entrega.

Esto ante la denuncia de cobros de “ajuste al usuario por la ley laboral” en plataformas como Uber o Didi.

Claudia Sheinbaum aclara que reforma laboral no debería cobrarse a usuarios de plataformas como Uber o Didi; pide denunciar a Profeco

Ante esta denuncia desde la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que por la reforma laboral que reconoce los derechos a una seguridad social de los trabajadores de plataformas como Uber o Didi no debería de existir un cobro para los usuarios.

Además la presidenta de México insistió que este acuerdo entre el Gobierno federal y las plataformas como Uber o Didi no contemplaba cobros a los usuarios que pidieran comida o algún servicio a través de aplicaciones.

También la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que no deberían haber descuentos a los salarios de los trabajadores debido a que las plataformas sí tenían la capacidad económica para cubrir las prestaciones laborales como la seguridad social.

En caso de que se presenten este tipo de cobros a usuarios dentro de las plataformas como Uber o Didi, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que estos se pueden denunciar directamente ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Así como con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), porque la presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que si existe algún lugar donde ocurre algún cobro de este tipo directo al usuario no es lo correcto.