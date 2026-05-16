El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respalda la designación de Juan Carlos Carpio como nuevo director de Pemex, afirma que el principal reto de la paraestatal es en materia financiera.

“La situación de Pemex es delicada y esperamos que el perfil financiero del nuevo director ayude en esta fase”. José Medina Mora Icaza, presidente del CCE

Fue el presidente del CCE, José Medina Mora, quien se posicionó sobre el cambio de dirección de Pemex, a la salida de la junta mensual del Consejo Nacional la tarde de este viernes 15 de mayo.

Al respecto, el empresario mencionó que Pemex necesita muchos cambios profundos debido a la deuda de la petrolera, que en conjunto con los retrasos de pagos a proveedores, hace una situación delicada.

Juan Carlos Carpio es avalado como nuevo director de Pemex por el Consejo de Administración (Michelle Rojas)

CCE confía que perfil de Juan Carlos Carpio enfrente reto financiero de Pemex

José Medina Mora Icaza, presidente del CCE destacó su confianza en la designación de Juan Carlos Carpio en Pemex por su perfil y conocimiento en finanzas.

Agregó que la CCE considera que la experiencia de Juan Carlos Carpio, anteriormente director de Finanzas de Pemex, podría ayudar a la situación de la paraestatal cuyo mayor reto es su economía.

Y aunque la CCE sabe que la situación de Pemex no se solucionará a la brevedad, esperan Juan Carlos Carpio la resuelva poco a poco, ante una deuda que asciende los 79 mil millones de dólares.

Pese a esto, la iniciativa privada se mantendrá atenta a las acciones de Juan Carlos Carpio al frente de la principal empresa de México, cuyos adeudos mantienen preocupados a los empresarios de la CCE.

CCE respalda a Juan Carlos Carpio como nuevo director de Pemex (CCE)

CCE afirma que se mantendrá grado de inversión pese calificación de S&P Global Ratings

El presidente del CCE abordó la calificación negativa de parte de S&P Global Ratings, y explicó que se conserva el grado de inversión en México.

Pese a esto, José Medina Mora añadió que el cambio de calificación da 24 meses para perder el grado de inversión en caso de que no se logre revertir la evaluación.

Sin embargo, el gobierno federal ha hecho cambios para modificar la tendencia, aunado al impulso de la inversión privada.