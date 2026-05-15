El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos avaló la designación de Juan Carlos Carpio como el nuevo director general de Pemex, tal como compartieron en comunicado.

“El Consejo de Administración de Pemex toma conocimiento del cambio en la Dirección General”. Petróleos Mexicanos

La aprobación del Consejo de Administración era necesaria para el cambio de dirección de Pemex tras la salida de Víctor Rodríguez Padilla anunciada el jueves 14 de mayo.

En el escrito, añadieron las credencias del nuevo titular de Pemex, quien a lo largo de su trayectoria ha liderado procesos para lograr la estabilidad financiera en contextos de alta complejidad.

Víctor Rodríguez Padilla deja Pemex; Juan Carlos Carpio asumirá la dirección (Michelle Rojas)

Juan Carlos Carpio es avalado por el Consejo de Administración como nuevo director de Pemex

En reunión extraordinaria del Consejo de Administración celebrada este viernes 15 de mayo, se confirmó el cambio de la dirección de Pemex, que ahora está a cargo de Juan Carlos Carpio.

La sesión extraordinaria estuvo encabezada por la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, y contó con la participación de consejeros propietarios e independientes.

Acorde con el comunicado, en la sesión extraordinaria del Consejo de Administración 1052, Juan Carlos Carpio reiteró su compromiso para continuar tanto operativa como financieramente los proyectos de Pemex.

Juan Carlos Carpio es avalado como nuevo director de Pemex (Captura de pantalla)

Juan Carlos Carpio sentenció en este tenor que Pemex avanzará en proyectos en pro de:

Refinación

Petroquímica

Fertilizantes

Logística

Proyectos de cogeneración energética

Esto enfocándose en fortalecer tanto la producción, como en aprovechar el gas natural e impulsar el desarrollo de nuevos proyectos, todo para afianzar la posición financiera de Pemex.

Juan Carlos Carpio espera respaldo de los trabajadores de Pemex

Durante la sesión extraordinaria del Consejo de Administración, Juan Carlos Carpio reconoció el trabajo de los trabajadores de Pemex, a quienes definió como el mayor activo de la empresa.

Ya que está convencido de que con su respaldo y disciplina, así como el amor por México, Pemex seguirá transitando hacia un sector energético fuerte para responder a las necesidades del país.

Y así, alcanzar una justicia energética fuerte que beneficie a todas las familias mexicanas.