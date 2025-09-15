El empresario Carlos Slim ganó este lunes 15 de septiembre una licitación millonaria para construir un tramo del Tren Saltillo-Monterrey pese a que había cotizaciones más baratas; todos los detalles.

De acuerdo con la información, parte del tramo del tren, que viajará de Saltillo, Coahuila, a Monterrey, Nuevo León, será planeado y construido por dos de las empresas de Carlos Slim Helú.

Empresa de Carlos Slim ganó licitación para construcción del Tren Saltillo-Monterrey

La operadora CICSA y FCC Construcción, empresas de Carlos Slim, ganaron hoy 15 de septiembre una millonaria licitación para construir un tramo de 111 kilómetros del Tren Saltillo-Monterrey.

Tras la confirmación de la licitación, las empresas de Carlos Slim tendrán un periodo de ejecución de 32 meses, sin embargo, la operadora CICSA tendrá que elaborar un nuevo proyecto.

La operadora CICSA, de Carlos Slim, tendrá que presentar un nuevo proyecto aclarando la forma en que la vía de pasajeros va a convivir con la vía de carga que ya existe y opera en la región.

El tramo del Tren Saltillo-Monterrey que construirán empresas de Carlos Slim iniciará en el poblado Unión San Javier en Salinas Victoria y costará varios miles de millones de pesos.

Carlos Slim (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Carlos Slim ganó licitación para Tren Saltillo-Monterrey pese a no ser la más barata

De acuerdo con la información, Operadora CICSA y FCC Construcción, empresas de Carlos Slim, hicieron una oferta de 31 mil 843 millones de pesos para participar en el proyecto del Tren Saltillo-Monterrey.

Sin embargo, la oferta de Carlos Slim no fue la más barata entre todas las ofertas, pues Construcciones Ferroviarias del Noroeste y Moven Construcciones pedía solo 18 mil 201 millones de pesos.

Cabe mencionar que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) prevé un gasto de 138 mil 60 millones de pesos para todo el proyecto del Tren del Norte, que irá de Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.