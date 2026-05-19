Los árbitros Ismael López Peñuelas y Daniel Quintero Huitrón, fueron anunciados como los silbantes para los partidos de la Final Pumas vs Cruz Azul, que inicia el jueves 21 de mayo.

Ismael López será el encargado de pitar el partido de ida de la Final de la Liga MX del Clausura 2026, mientras que Daniel Quintero dirigirá las acciones en Ciudad Universitaria, Pumas vs Cruz Azul.

Dejan fuera de la Final a silbantes mundialista

​La gran sorpresa en la designación de los árbitros de la Final Pumas vs Cruz Azul, fue que se quedaron César Ramos y Katia Itzel García, quienes representarán a México en el Mundial 2026.

Antecedentes y polémicas del árbitro Ismael López Peñuelas en la Liga MX

Ismael Rosario López Peñuelas será el árbitro de la final de ida del Clausura 2026, Cruz Azul vs Pumas.

Antes de llegar a la final de la Liga MX, López dirigió la semifinal del Clausura 2026 entre Pachuca y Pumas.

En el Apertura 2025 debutó en semifinales en el duelo Tigres vs Cruz Azul. Además suma varias series de cuartos de final en la Liga MX.

La principal polémica de López Peñuelas no fue en Liguilla, pero en abril de 2026, fue suspendido tras su flojo desempeño en un duelo Chivas vs Pumas.

En la Jornada 13 entre Chivas y Pumas, marcó un penalti al minuto 95, con el que Guadalajara empató 2-2, El silbante fue sancionado y excluido de las designaciones de la Jornada 14.

Ismael Rosario López Peñuelas, árbitro mexicano (Carlos Milanes / Carlos Milanes)

Antecedentes y polémicas del árbitro Daniel Quintero en la Liga MX

Daniel Quintero Huitrón, árbitro central designado para la Final de vuelta Pumas vs Cruz Azul, debutó en la Liga MX en el Apertura 2021.

Quintero fue jugador profesional con los Tecos de la UAG, y su trayectoria como silbante ha estado marcada por altibajos.

En torneo regular, durante el partido Mazatlán vs Necaxa del Clausura 2023 invalidó un gol legítimo para el Mazatlán.

Daniel Quintero Huitrón será el árbitro en la Final Pumas vs Cruz Azul (Fernando Monreal / Fernando Monreal)

Años más tarde fue arbitro en la final de ida América vs Toluca, en el Clausura 2025, con un trabajo controversial.

El Club América presentó una queja ante la Liga MX y la Comisión de Árbitros. La directiva azulcrema señaló omisiones como tres penales que no fueron revisados en el VAR y una posible expulsión no sancionada.

En consecuencia, Quintero tuvo una suspensión temporal en la Liga MX