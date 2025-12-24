La canasta básica cierra 2025 con una alza de precios en este mes de diciembre.

El precio de la canasta básica alimentaria aumentó 0.80%, es decir, 16.05 pesos, para ubicarse en 2 mil 20 pesos, informó la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Al iniciar el año en el mes de enero la canasta básica alimentaria tenía un precio de mil 916 pesos, por lo que a lo largo del año aumentó hasta 104 pesos.

Estos son los productos que más incrementaron de la canasta básica alimentaria en su cierre del 2025

En el reporte de la ANPEC sobre la alza de precios al cierre de la canasta básica 2025, aseguró que entre las razones que han provocado este fenómeno destacan:

Merma del poder adquisitivo de los consumidores

Márgenes de operación reducidos en las tienditas, mercados y negocios de barrio

Hecho que también ha impactado a los comerciantes quienes tratan de sortear los costos de los diferentes productos con proveedores, además de extenuantes jornadas laborales.

Incluso comparando los costos del mes de noviembre 2025 a este cierre de año del mes de diciembre 2025, canasta básica alimentaria tuvo un incremento de 16.05 pesos, es decir del 0.80 por ciento, afectado varios productos como:

Jitomate con un aumento de 7.56 por ciento

Chile jalapeño con un aumento de 6.27 por ciento

Chiles en escabeche con un aumento del 6.44 por ciento

Tomate verde con un aumento del 5.06 por ciento

Frijol con un aumento del 4.24 por ciento

Mientras que en los estados de la república donde más se ha resentido el impacto de la alza de precios de la canasta básica alimentaria en este cierre de 2025 fueron: