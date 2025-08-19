Para todos los fans de la comida rápida, les tenemos un gran anuncio, pues regresó el Portapapas de McDonald’s como parte del Big Fest Papas del 20 de agosto.

Si a ti te interesa conseguir este Portapapas de McDonald’s, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

¿Cómo conseguir el Portapapas de McDonald’s gratis?

Es muy fácil conseguir el el Portapapas de McDonald’s; aunque sí debes de estar muy atento a las indicaciones.

Para tener tu Portapapas de McDonald’s, lo único que debes de hacer es pedir el “Paquete Portapapas” en la aplicación del restaurante.

Este paquete incluye:

Hamburguesa cuarto de libra

Hamburguesa con queso

Papas grandes

Pero ojo, no te lo darán en la caja, tienes que recoger el paquete en el Automac, pues el Portapapas de McDonald’s está pensado para usarse en automóviles.

Otra cosa a tener en cuenta es que este “Paquete Portapapas” solo estará disponible el 20 de agosto como parte del Big Fest Papas a partir de las 12:00 p.m., no se podrá adquirir en otra fecha del año.

Por lo mismo dicho paquete aún no está activo en la aplicación, así que se desconoce el precio.

¿Para qué sirve el Portapapas de McDonald’s?

Aunque si nombre lo indica todo, el Portapapas de McDonald’s tiene una función muy específica y es por ello que solo se vende en el Automac.

El Portapapas de McDonald’s está pensando para que el conductor de un automóvil pueda colocar su alimento dentro del mismo, así pueda comer mientras maneja.

Tiene unas patitas que se ajustan a la zona cerca de la palanca de velocidades, si es estándar el coche, o donde va el portavasos, si es automático el vehículo.

Es por ello que no se entrega en la caja, pues no tiene sentido que una persona que una persona sin auto necesite uno de estos aditamentos.

Ya que básicamente es una caja de plástico, que no tiene otra función que no pueda cumplir una caja de cartón tradicional de las papas.

Con información de McDonald’s.