BBVA anuncia mantenimiento en su app este domingo 8 de febrero.

Los servicios bancarios de BBVA tendrán una interrupción para todos los usuarios.

Anuncia BBVA mantenimiento en su app este domingo 8 de febrero

BBVA informó que el servicio de su app estará limitado, ya que le dará mantenimiento.

Las interrupciones en la aplicación de BBVA será el 8 de febrero en un horario de las 00:00 a las 6:00 horas, tiempo del centro de México.

Así lo anunció BBVA a sus usuarios mediante un mensaje. Durante el mantenimiento, los clientes solo podrán:

Consultar saldos

Consultar movimientos

BBVA (Especial)

“Este domingo 8 de febrero, BBVA realizará labores de mantenimiento en su aplicación móvil en un horario de 00:00 a 06:00 horas, tiempo del centro de México.” BBVA

Lo que significa que mientras la app esté limitada, no se tendrá la opción de realizar ningún tipo de transferencia.

Por ello, si eres cliente de BBVA lo más recomendable es que tomes tus previsiones para evitar algún contratiempo en el uso de tu app bancaria.

Una vez que concluyan los trabajos de mantenimiento, el servicio de BBVA se restablecerá en su totalidad.

Cuando una institución bancaria anuncia el mantenimiento de su app puede deberse a varios motivos.

El principal es para reforzar la seguridad y prevenir ataques cibernéticos que vulneren tanto a sus servicios como clientes.

De igual manera, las bancos buscan mejorar el rendimiento o mejorar la experiencia de usuario en sus aplicaciones.