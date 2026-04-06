Claudia Sheinbaum reiteró este lunes 6 de abril de 2026 que la postura del país frente a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán será siempre la defensa del diálogo y la paz.

“Siempre buscar la paz y la solución el dialogo de cualquier conflicto, esa siempre ha sido la posición de México y siempre va a ser la posición de México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En su la conferencia mañanera, la presidenta subrayó que esta posición aplica para todos los conflictos internacionales, incluso en medio de los recientes ataques registrados en Irán.

Además, destacó medidas para contener el impacto en los precios de las gasolinas, como la reducción del IEPS y acuerdos con gasolineros.

Sigue guerra en Irán a pesar de llamados de paz

Cabe recordar que aunque el ultimátum de Estados Unidos para desatar el “infierno” en Irán es el martes 7 de abril a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos, este día ya se han registrado ataques.

A pesar de los llamados la paz, como el de Claudia Sheinbaum, este lunes 6 de abril se registraron ataques en South Pars, el mayor yacimiento de gas en el mundo y también se confirmó el asesinato de Majid Kademi, jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní.

Sheinbaum recuerda acciones para contener el precio de las gasolinas

Claudia Sheinbaum destacó las medidas que su gobierno ha implementado ante la subida de precio del barril de petróleo y por lo tanto de las gasolinas.

Recordó que su gobierno disminuyó los impuestos del IEPS para que no se incremente el precio de la gasolina y el diesel.

Recordó que hay acuerdos voluntarios para que los gasolineros no incrementen la gasolina magna por encima de los 24 pesos el litro y el diésel por arriba de los 28.28 pesos.

Agregó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementará una mayor vigilancia a partir de este 6 de abril para garantizar que se respeten los acuerdos.