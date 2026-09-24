El Banco de México (Banxico) dejó la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 6.50%, marcando la cuarta ocasión consecutiva en que la Junta de Gobierno conserva el nivel actual de referencia.

“Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad conservar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 6.50%”. Banxico

La decisión fue tomada por unanimidad y responde -de acuerdo con Banxico- a una evaluación integral del panorama inflacionario, tipo de cambio y economías tanto de México como de Estados Unidos.

Banxico estima que la inflación se alineará con la meta de 3.0% en el cuarto trimestre de 2027

En un comunicado, Banxico detalló que entre la primera quincena de julio y septiembre de 2026, la inflación general aumentó de 3.10% a 3.42%, impulsada por un repunte en la inflación no subyacente.

Banxico (Moisés Pablo / Moisés Pablo)

En contraste, la inflación subyacente continuó disminuyendo, pasando de 3.95% a 3.79% en el mismo periodo.

Además, señaló que las expectativas de inflación para el cierre de 2026 se redujeron, mientras que las de mayor plazo se mantienen estables.

“Las expectativas de inflación general para el cierre de 2026 se redujeron. Las de mayor plazo permanecieron estables en niveles por arriba de la meta” Banxico

Banxico anticipa que la inflación general convergerá a la meta de 3.0% en el cuarto trimestre de 2027, apoyada por menores presiones de demanda internas y por el grado de restricción monetaria vigente.

Inflación general convergerá a la meta en el cuarto trimestre de 2027 (Rogelio Morales Ponce)

Banxico advierte riesgos que podrían retrasar la convergencia de la inflación a la meta en 2027

Aunque se sigue anticipando que la inflación general converja a la meta en el cuarto trimestre de 2027, los pronósticos están sujetos a diversos riesgos tales como:

Persistencia de la inflación subyacente Disrupciones por políticas comerciales o un impacto inflacionario de los conflictos geopolíticos Afectaciones climáticas Presiones de costos Tendencia a la depreciación del peso mexicano

Los cambios de política económica por parte de la administración estadounidense y la posible prolongación de los conflictos geopolíticos continúan añadiendo incertidumbre a las previsiones.