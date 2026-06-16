La app de BanCoppel continúa con fallas por segundo día consecutivo este martes 16 de junio, tras un caída en su servicio que se presentó ayer lunes 15 de junio, generando molestia entre los usuarios.

Según, la información de Downdetector de las últimas 24 horas las fallas en la app de BanCoppel volvieron a persistir desde las 9:00 de la mañana de este día con un 59% de problemas en la aplicación.

Así como fallas en un 21% para la banca móvil y 16% de la banca en línea de BanCoppel, generando nuevamente el descontento para los afiliados.

Persisten las fallas en la app de BanCoppel por segundo día consecutivo (Downdetector )

BanCoppel asegura que app opera ya con normalidad, pero aún con intermitentes

Ante las fallas en la app de BanCoppel por segundo día consecutivo, la banca aseguró que ya opera con normalidad, en respuesta a las quejas de usuarios en las redes sociales.

“¡Hola! Te ofrecemos disculpas por los inconvenientes. Te confirmamos que nuestra App BanCoppel ya opera con normalidad”. BanCoppel

Persisten las fallas en la app de BanCoppel por segundo día consecutivo (especial )

Así como BanCoppel recomendó que si de persistir la falla cerrar la app desde segundo plano, para luego volver a ingresar.

Pese a la aclaración todavía algunos usuario no pueden acceder a la app de BanCoppel, obligando a la banca a confirmar aún intermitencia en el servicio, por lo que seguirán trabajando para restablecerlo.

“Lamentamos los inconvenientes. En este momento estamos presentando intermitencias en los servicios de tu App BanCoppel ya estamos trabajando para restablecerlo lo antes posible”. BanCoppel

Persisten las fallas en la app de BanCoppel por segundo día consecutivo (especial )

Usuarios piden a BanCoppel arreglar app

En el segundo día consecutivo de fallas en BanCoppel, usuarios piden a la banca arreglar la app lo antes posible.

Debido a que dicha falla de BanCoppel no solo ha causado molestia, sino dificultades financieras, ya que esta llegó en semana de quincena, donde usuarios se han quejado de no poder acceder a su dinero y realizar o transferir pagos correspondiente.