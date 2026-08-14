Claudia Sheinbaum informó que Marath Bolaños “ha estado muy cerca” de la huelga en Nacional Monte de Piedad, que mantiene a trabajadores sin empleo desde hace 11 meses.

“Marath [Bolaños] ha estado muy cerca del tema. Ha hablado varias veces con la empresa, con los líderes sindicales, con los trabajadores. Se ha atendido por parte de Secretaría del Trabajo y haber si se puede dar una nota sobre este tema”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Durante la mañanera del 14 de agosto de 2026, la presidenta de México destacó que la STPS da seguimiento puntual al conflicto, originado por desacuerdos entre la empresa y el sindicato de Nacional Monte de Piedad, sobre el contrato colectivo.

Aunque los trabajadores solicitaron reunirse con ella, Sheinbaum no confirmó el encuentro y reiteró que Marath Bolaños atiende directamente el caso.

Claudia Sheinbaum señala que Marath Bolaños da atención a la huelga en Nacional Monte de Piedad

En octubre de 2025 estalló una huelga en Nacional Monte de Piedad, siendo la segunda en menos de un año que ocurre por los desacuerdos de la empresa y el sindicato.

Ante esto y la decisión del Sindicato de Nacional Monte de Piedad de impugnar la decisión de un juez a declarar la huelga inexistente, la presidenta de México externó en la conferencia del pueblo del 14 de agosto de 2026 que el gobierno ya acciona para buscar la solución.

Sheinbaum compartió que diría al titular de la STPS que explicara en la conferencia la huelga en la empresa. Pero también dijo que Marath Bolaños tenía seguimiento puntual con el problema en Nacional Monte de Piedad.

Por otra parte, la mandataria fue cuestionada sobre una conversación que los trabajadores de Nacional Monte de Piedad piden con ella, pero Claudia Sheinbaum no ahondó al respecto de la petición.

El origen del estallido de la huelga en Nacional Monte de Piedad se habría originado por defensa del sindicato al contrato colectivo de trabajo y los argumentos de la empresa a la rigidez que existe en este, acusando cerrazón a la negociación.

Según el sindicato, lo que busca Nacional Monte de Piedad es debilitar al sindicato, así como violar sus derechos como trabajadores.