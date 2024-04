¿Coppel fue hackeado? La duda surge ante la caída del sistema que comenzó desde el pasado sábado 13 de abril de 2024.

Pero no te preocupes pues, aunque no es una broma la caída de la plataforma de Coppel y BanCoppel, tu dinero no se encuentra en peligro.

Pero entonces, ¿qué le pasó al sistema si Coppel no fue hackeado? Te contamos.

El sistema de Coppel y BanCoppel se cayó

Fue desde el pasado sábado cuando el sistema de Coppel y BanCoppel comenzó a fallar y se cayó, por lo que este lunes 15 de abril, en plena quincena, la plataforma sigue sin funcionar.

La falla en el sistema es a nivel nacional, de acuerdo con los reportes de usuarios en redes sociales.

Asimismo, Coppel comunicó por medio de redes sociales que identificó fallas en su sistema por lo que su equipo se encuentra trabajando para restablecerlo, aunque nunca dijo que fue hackeado.

A nuestros clientes, muy pronto podrán disfrutar de nuestros servicios. Publicado por Coppel en Domingo, 14 de abril de 2024

¿Qué no puedes hacer ante la caída del sistema de Coppel?

No es ninguna broma que el sistema de Coppel se cayó pues incluso BanCoppel y la página oficial de Coppel informaron este lunes que continúan atendiendo clientes tanto en sucursales físicas como en su aplicación y en cajeros automáticos.

No obstante, los usuarios reportan que debido a que el sistema de Coppel se cayó, no se pueden realizar:

abonos

pagos

compra de artículos

retirar o solicitar préstamos

En BanCoppel continuamos atendiéndote con normalidad. Publicado por BanCoppel en Lunes, 15 de abril de 2024

Pese a esto, Grupo Coppel le dijo al medio Expansión que “las tiendas estarán abiertas hoy al público en horario normal para la atención de diversos servicios” y que trabajan para restablecer los servicios.

Mientras tanto, al cierre de esta nota, la página de Coppel sigue sin funcionar y con el aviso de mantenimiento que dice: “Atento aviso. Hemos identificado fallas en nuestros sistemas. Nuestro equipo se encuentra trabajando para su restablecimiento. Lamentamos las molestias ocasionadas. Agradecemos tu paciencia, ¡Volveremos muy pronto!”

Se estima que la caída del sistema de Coppel deje pérdidas millonarias a la empresa.