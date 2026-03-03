Uber presentó para México su iniciativa “Protección de Precio”, diseñada para ayudar a los usuarios a controlar mejor su presupuesto en viajes frecuentes.

Con la opción de Precio Fijo, quienes realizan trayectos recurrentes pueden asegurar una tarifa estable durante 30 días o hasta acumular 300 pesos de ahorro, sin importar tráfico, lluvia o alta demanda.

Además, si la tarifa normal resulta más baja, se aplicará el menor costo. La función se implementará gradualmente en México a lo largo de 2026.

Uber (Unsplash)

¿Cómo funciona Precio Fijo de Uber?

Activar el Precio Fijo de Uber es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es pagar 20 pesos en la aplicación, eligiendo una ruta recurrente.

Al hacer esto, se activará el Precio Fijo de Uber, con lo que la mencionada ruta mantendrá el mismo precio estándar durante 30 días naturales o si acumulas 300 pesos de ahorro.

No importa si hay lluvia, tráfico o alta demanda, el precio se mantendrá; asimismo no se te cobrará más por posibles imprevistos en el camino, como un embotellamiento inesperado.

Además si un día la tarifa normal es más baja que el precio fijo, Uber tomará como base el menor precio para hacer el cobro.

Es decir, una vez fijado el precio, nunca se te cobrará más; pero si se puede haber “descuentos extra”, si la tarifa es más baja.

Algo a señalar es que, si no encuentras la opción de Precio Fijo de Uber de momento, esto se debe a que su introducción será gradual en las distintas ciudades del país.

Se espera que a lo largo de 2026, el beneficio tenga cobertura nacional.

Uber (Unsplash)

Precio Fijo de Uber busca beneficiar el presupuesto de los usuarios

De acuerdo con la plataforma, el Precio Fijo de Uber es una iniciativa que pretende cuidar el presupuesto de los usuarios, y puedan manejar mejor sus finanzas mensuales.

Asimismo los conductores siguen generando ganancias, pues el Precio Fijo de Uber no les afectará por cada viaje realizado, la distancia y el tiempo.

“Con estas nuevas funciones, reforzamos nuestro compromiso de escuchar a nuestros usuarios y ofrecer herramientas que les permitan planear mejor su presupuesto”, mencionó Mauricio Iturralde, gerente de operaciones de Uber México.