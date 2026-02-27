Uber confirmó que en 2026 arrancará operaciones de Uber Air, su servicio de taxis voladores eléctricos, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

La iniciativa, desarrollada en alianza con Joby Aviation, permitirá a los usuarios solicitar viajes aéreos desde la aplicación como cualquier otro servicio.

Los trayectos combinarán transporte terrestre y aéreo: un Uber Black llevará al pasajero a un vertipuerto, donde abordará un vehículo eVTOL totalmente eléctrico y certificado por autoridades de aviación.

Más adelante, Uber planea expandir el servicio a otras ciudades.

Uber confirma que tendrá taxis voladores en 2026

La empresa de transporte y servicios de entrega, Uber, anunció sus taxis voladores.

Se trata de la iniciativa Uber Air, cuyas operaciones arrancarán en el 2026 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Por el momento, los precios del servicio no han sido revelados, aunque se esperan costos accesibles iguales a los de Uber Black.

Uber se prepara para volar: taxis voladores arrancan en 2026 (Especial)

Con Uber Air, se podrán solicitar taxis voladores desde la app como cualquier otro viaje y hasta tendrás la opción de calificar tu viaje.

A pesar que que Uber Air operará en Dubái, se espera que más adelante el servicio se expanda a otras ciudades.

Así serán los viajes en los taxis voladores de Uber

Los viajes en los taxis voladores de Uber combinarán transporte aéreo y terrestre.

Usuarios que busquen contratar este servicio compartido deberán hacerlo desde su aplicación en la opción Uber Air.

Las personas que contraten esta opción serán llevados por Uber Black a un vertipuerto para abordar un vuelo en un vehículo aéreo tipo eVTOL.

El viaje se completará mediante un Uber Black que traslada al usuario hacia su destino con rutas flexibles y directas.

Uber reveló que en los vehículos eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) son totalmente eléctricos, con reducción de ruido y seguros por su propulsión eléctrica distribuida.

Dichas aeronaves serán certificadas por las autoridades de aviación civil correspondientes.