La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reveló que Uber y apps de transporte aún no están autorizadas para ofrecer sus servicios hacia o desde aeropuertos.

Pese a la resolución de la Jueza Decimotercera del Distrito en Materia Administrativa que había otorgado a Uber una suspensión definitiva que prohíbe a la Guardia Nacional detener a los conductores que hagan servicios en los aeropuertos del país, la SICT asegura que no pueden operar ahí.

Pues a través de un comunicado , la SICT informó que los servicios de transporte de pasajeros a través de aplicaciones como Uber, Didi y demás, no pueden realizar servicios desde o hacia los más de 70 aeropuertos que hay en México.

De acuerdo con dicho comunicado, la SICT asegura que los servicios de transporte por aplicación no cuentan con autorización expedida por la dependencia para operar en esas zonas:

“Respecto de los servicios de pasajeros de y hacia los aeropuertos la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) informa que, los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transportación.” Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)

Comunicado sobre Uber y apps de transporte en los aeropuertos de México (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) )

Asimismo, la SICT reconoce el amparo que solicitó Uber derivado de los operativos que realiza la Guardia Nacional en los aeropuertos del país por carecer la autorización respectiva; sin embargo, la Secretaría aclara que esto “no implica una autorización para la prestación de estos servicios.”

El comunicado de la SICT finaliza revelando a los usuarios que utilicen los aeropuertos del país que podrán seguir utilizando “los servicios autorizados de taxis en los aeropuertos, servicios turísticos y autobuses autorizados”.

Cabe señalar que en un comunicado de Uber, aseguraban que tras esta suspensión, ahora sus conductores podían llevar y recoger a usuarios en los aeropuertos mexicanos en lo que se resuelve el juicio de amparo:

“Es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México”. Uber