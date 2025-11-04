Coca-Cola lanzó su tradicional comercial navideño de este 2025, destacando nuevamente que fue hecho con inteligencia artificial, tal y como sucediera en 2024.

Sorprende que Coca-Cola haya decidido lanzar un nuevo comercial navideño hecho con IA, luego de los reclamos que hubo por la versión de 2024.

¿Cómo es el nuevo comercial navideño de Coca-Cola hecho con IA?

El nuevo comercial navideño de Coca-Cola hecho con IA es muy parecido al del 2024.

En este vemos a la caravana de camiones de refresco cruzar varios caminos para llegar a diversas “villas navideñas”.

Coca-Cola’s annual Christmas advert is AI-generated again this year.



The company says they used even fewer people to make it — “We need to keep moving forward and pushing the envelope… The genie is out of the bottle, and you’re not going to put it back in” pic.twitter.com/g1dogxS8Tq — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 3, 2025

La diferencia es que, en lugar de personas como en el comercial del año pasado, en esta ocasión el video navideño de Coca-Cola presenta a distintos animales hechos con IA.

Cada uno de estos representa una zona del mundo, pues vemos conejos, nutrias, suricatas y los populares capibaras.

Al final, todos se reúnen junto a los camiones de la caravana esperando para ver quién desciende de estos.

La última escena nos muestra que quien va hasta el frente de la caravana es ni más ni menos que Santa Claus, quien ya es un personaje recurrente de los comerciales de la marca refresquera.

Comercial Coca-Cola con IA (Especial)

Coca-Cola señala que seguirá haciendo comerciales navideños con IA

Como el año pasado, muchas personas le reclamaron a Coca-Cola por hacer comerciales navideños con IA, a lo que la marca señaló que ellos continuarán con esta tendencia en el futuro.

Que desde su perspectiva, no hay vuelta atrás, así que a partir del 2024 —y ahora en 2025— seguiremos viendo más comerciales navideños de Coca-Cola de inteligencia artificial, en lugar de lo tradicionales de otras épocas.

Lo que más ha molestado a la gente de la posición de la marca, es que incluso se jactan de que en esta ocasión contrataron a “menos gente que el año pasado”, para hacer su comercial.

No será sorpresa si la refresquera aplica la misma estrategia con todos sus comerciales en el futuro, no solo para los especiales de Navidad.