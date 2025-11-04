Coca-Cola México presentó a Louis Balat como su nuevo director general tras la salida de Luis Felipe Avellar, quien estuvo en el cargo desde 2023.

Louis Balat tomó el cargo de director general de Coca-Cola México desde el 1 de noviembre de 2025, en una transición bastante ordenada y como se esperaría de una empresa de este tamaño.

¿Quién es Louis Balat?

Louis Balat, originario de Tampico, Tamaulipas, es el nuevo director de Coca-Cola México desde el 1 de noviembre de 2025.

Cuenta 28 años dentro de la compañía, en distintos puestos de liderazgo.

¿Qué edad tiene Louis Balat?

No se tienen detalles sobre la fecha de nacimiento de Louis Balat; solo se le menciona como una persona de mediana edad.

¿Quién es la esposa de Louis Balat?

No hay información pública sobre la esposa de Louis Balat.

¿Cuántos hijos tiene Louis Balat?

Louis Balat tiene dos hijos, cuyas identidades son desconocidas.

¿Qué estudió Louis Balat?

Louis Balat hizo sus estudios superiores en Tamaulipas, aunque no se dieron más detalles.

Por su perfil, debe de tener un desarrollo en Negocios, Ventas y Mercadotecnia.

¿En qué ha trabajado Louis Balat?

Louis Balat trabaja en Coca-Cola desde 1997, despeñando distintos cargos a lo largo de 28 años de carrera.

Fue parte de la integración de Jugos del Valle a la empresa, además de tener cargos directivos en Ecuador y en la Unidad Andina.

Asimismo ocupó la vicepresidencia global de sostenibilidad, así como ser director general de Coca-Cola en Singapur, Malasia y Brunei; y recientemente en la zona centro de América Latina.

Antes de ser nombrado director general de Coca-Cola México.

Louis Balat es el nuevo director general de Coca-Cola México

Debido a su extenso currículum, Louis Balat se convirtió en el director general de Coca-Cola México, siendo la primera vez que ocupa un puesto de este tipo en nuestro país.

Además su nombramiento como director general de Coca-Cola México marcará el regreso de Louis Balat, pues desempeñaba su labor de director de la zona centro de América Latina desde Costa Rica.

Durante la transición agradeció a Luis Felipe Avellar por su trabajo en estos dos años que estuvo al mando de esta división.

Asimismo señaló que tiene como objetivo “seguir impulsando el éxito de la compañía y el bienestar de las comunidades en toda la región”.