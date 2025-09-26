Coca-Cola lanza una botella que solamente puede destaparse entre dos personas, esto con el objetivo de interactuar más.

A través de redes sociales, se reveló un video de Coca-Cola que mostraba una novedad: una botella que solo puede destaparse entre dos personas.

¿Cómo es la nueva botella de Coca-Cola que se destapa entre dos personas?

En un video se reveló que Coca-Cola creó una nueva botella con una tapa que solo puede abrirse con la ayuda de otra persona.

El objetivo de esta nueva tapa en las botellas de Coca-Cola es promover la interacción y los buenos momentos, de acuerdo con su campaña.

La campaña de Coca-Cola llamada “Friendly Twist” fue llevada a cabo en 2014 en Colombia, en donde la tapa presentaba un diseño que solo podía abrirse con la ayuda de otra botella.

Estas tapas tienen forma de cerradura, tal y como se aprecia en el video que se ha hecho viral y ha retomado fuerza en redes sociales, misma que se ajusta a otra tapa de Coca-Cola.

Al presionar y girarlas, era la única manera en la que podías destapar tu Coca-Cola, teniendo como objetivo generar interacción, crear nuevas amistades y conexiones.

Esta campaña, como se reveló, se realizó en 2014 en universidades de Colombia, y al ser un concepto ingenioso, esta campaña de marketing tuvo gran aceptación.

No obstante, en redes sociales han retomado esta campaña de Coca-Cola con tapas que pueden abrirse solo entre dos personas, esperando que la empresa multinacional vuelva a implementarla al ser algo novedoso.