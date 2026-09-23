Xbox tuvo una nueva ola de despidos y reestructuraciones en relación a sus estudios, siguiendo el reinicio tan comentado por Asha Sharma.

Básicamente Xbox desmanteló varios de sus estudios, cerró otros y convirtió a unos cuantos en subdivisiones de sus áreas de mayor prestigio e impulso mercadológico.

Xbox (Xbox)

Xbox despide a 268 empleados de todos sus estudios

De acuerdo con el comunicado de Matt Booty, COO de Xbox, se despidieron a 268 personas de todos los estudios y el área organizacional relacionada a la marca, siendo Halo Studios el más afectado.

Literalmente Halo Studios de Xbox fue desmantelado, como se temía desde que Asha Sharma tomó las riendas de esta parte de Microsoft.

Si bien el estudio encargado de la franquicia no cerrará, solo quedó una mínima parte que se encargará de darle soporte a la comunidad y los juegos ya lanzados.

Mientras que la franquicia como tal, incluyendo su próxima entrega, ahora estará bajo el mando de Activision Blizzard, creadores de Call of Duty.

Aunque el desarrollo se manejará de manera diferente al título bélico, ya que se asignará un equipo independiente para hacerse cargo de la aventura de Master Chief.

Halo Infinite (Xbox)

Xbox sigue reduciendo sus estudios

Cuando Asha Sharma entró a Xbox mencionó que haría una reordenación en los estudios, con el fin de mejorar la comunicación debido al organigrama tan complejo que se tenía.

Además de los 268 puestos eliminados, también se anunció el cambio en la manera que trabajan varios de los estudios de Xbox.

Junto con la franquicia Halo, Activision Blizzard también estará a cargo del estudio World’s Edge, responsable de Age of Empires; y de Rare, creadores de Sea of Thieves y Banjo-Kazooie.

Obsidian pasará a ser parte de Bethesda, trabajando en Grounded y el nuevo Fallout; mientras que Turn 10 y Playground se fusionan para desarrollar los juegos de Forza y Fable.

Undead Labs dejará de ser parte de Xbox, aunque mantienen el lanzamiento de State of Decay 3 para las consolas de Microsoft, solo que mediante otro publicador.

Finalmente se anunció el cierre de Ninja Theory, pues Microsoft no consiguió vender el estudio, lo que significa la cancelación del próximo juego de Senua.

No obstante, Xbox aclaró que se mantienen en pláticas para encontrar vías para asegurar el futuro del estudio; pero parece que solo es cuestión de tiempo para que se dé el cierre definitivo.