La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos anunció la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami tras el accidente de avión de Prime Air.

Esto luego de que el avión se saliera de la pista de aterrizaje, chocando contra varios vehículos e incendiándose casi de inmediato.

Advierten cancelaciones y retrasos en Aeropuerto Internacional de Miami tras accidente de avión Prime Air; FAA abre investigación

A través de un comunicado, la FAA dio a conocer su decisión de cancelar todas las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami como respuesta al accidente de un avión de Prime Air.

Sean Duffy, secretario de Transporte de los Estados Unidos, advirtió a los usuarios que esto generará cancelaciones y retrasos de vuelo en Miami.

Ello debido a que tanto despegues como aterrizajes y maniobras de rodaje en las pistas de dicha terminal aérea están suspendidas por tiempo indefinido.

Advierten cancelaciones y retrasos en Aeropuerto Internacional de Miami tras accidente de avión Prime Air; FAA abre investigación (CAPTURA)

Lo anterior, para permitir los trabajos de los servicios de emergencia, así como de investigación por parte de las autoridades encargadas, al igual que buscan descartar que exista algún riesgo para otros aviones.

Sean Duffy detalló también que la FAA inició una investigación del accidente de Prime Air, con la intención de determinar cuáles fueron las causas de lo sucedido.

Con información revelada de CNN, un audio de la torre de control sería prueba de que los pilotos no declararon alguna emergencia al momento de aterrizar, por lo que se deberá determinar que llevó al avión a salirse de la pista.