Avión de Prime Air se sale de la pista y se incendia en aeropuerto de Miami

Un avión Boeing 767-33 de Prime Air sufrió un accidente durante el mediodía de este 6 de septiembre en el aeropuerto de Miami, esto tras salirse de la pista de aterrizaje, incendiarse y terminar cerca de la zona habitada de Perimeter Road.

Rápidamente, los servicios de rescate y emergencias, así como el Departamento de Bomberos de Miami-Dade, acudieron a la zona del accidente para controlar el fuego.

Hasta el momento autoridades de Miami no han confirmado un total de heridos o muertos por estos hechos, por lo que se espera que en las próximas horas rindan un informe más detallado de la situación.

Accidente avión Prime Air (Especial)

Aeropuerto de Miami suspende actividades tras incidente con avión de Prime Air

Las autoridades informaron que el vuelo 7598 de Prime Air, procedente de Puerto Rico, se salió de la pista tras aterrizar en el aeropuerto de Miami cerca de las 2:00 de la tarde, hora local.

Esto ocasionó que se incendiara tras impactar contra varios vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones del aeropuerto, llegando incluso a la autopista más cercana.

Una gran columna de humo alertó a los servicios de emergencia, quienes realizaron un despliegue de más de 60 unidades para atender la emergencia.

Debido a esta situación, la Administración Federal de Aviación (FAA) informó la suspensión indefinida de aterrizajes y despegues, para permitir las maniobras de los servicios de emergencia.

Aunado a ello, confirmaron que expertos ya se encuentran investigando lo sucedido, con el objetivo de conocer los detalles que ocasionaron el incidente.

Según informó CNN, el audio de la torre de control no registró a los pilotos declarando alguna situación de emergencia, por lo que se deberá analizar qué provocó que el avión no lograra frenar a tiempo antes de salirse de la pista.