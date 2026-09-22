Amazon Prime dio a conocer a sus suscriptores en México que tendrá una subida de precio antes de que termine 2026, sumándose al alza de prácticamente todas las plataformas.

Dicha subida de precio de Amazon Prime aplicará tanto a la suscripción mensual como a la anual, siendo un aumento del 30% en cada una.

¿Cuál será el nuevo precio de Amazon Prime en México?

De acuerdo con un correo mandado por la empresa a sus suscriptores, estos serán los nuevos precios de Amazon Prime en México.

Suscripción Mensual: de 99 a 129 pesos

Suscripción Anual: de 899 a 949 pesos

Amazon (PHILIPPE LOPEZ / AFP)

Los nuevos precios de Amazon Prime se comenzarán a aplicar a partir de este 21 de septiembre de 2026, los usuarios verán esto reflejado en su próximo periodo de renovación.

Es decir que quienes tengan suscripción mensual verán el cambio hasta octubre de 2026, mientras que los que tengan plan anual, hasta 2027.

No se mencionó la razón detrás del aumento de precio en el servicio, aunque se asume que se debe al alza global que están teniendo los servicios en todo el mundo.

Mismos que han dado como explicación tanto los cambios en el mercado global, como la caída en la monetización de los servicios de suscripción.

Es la primera vez que Amazon Prime sube de precio en México

A diferencia de otras plataformas que han subido su precio de manera gradual desde 2020, Amazon Prime se mantuvo estable durante 10 años, desde su lanzamiento en México.

Esto debido a que Amazon Prime absorbía todos los impuestos, así como movimientos en los mercados que encarecían los productos y servicios en México.

Sin embargo, parece que ya no será así y la plataforma comenzará a seguir las prácticas del resto de servicios disponibles en todo el mundo.

Habrá que ver si esto afecta la popularidad del servicio en el país, pues hasta el día de hoy se mantiene como una de las plataforma más requeridas en compras y entretenimiento.