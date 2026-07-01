Amazon Business México anunció la incorporación de Pago Contra Factura, una nueva opción de pago que permitirá a clientes empresariales aprobados realizar compras, recibir facturas y liquidar sus pedidos dentro de los plazos establecidos para su cuenta.

La nueva herramienta busca responder a las necesidades de empresas que requieren una mayor flexibilidad financiera y procesos de compra más alineados con sus mecanismos internos de aprobación y administración.

Amazon Business México impulsa una nueva experiencia de compra para empresas

Con Pago Contra Factura, los clientes de Amazon Business México podrán adquirir miles de productos disponibles en la plataforma y gestionar los pagos de una manera más compatible con sus procesos administrativos.

La compañía explicó que esta modalidad está diseñada para facilitar la compra recurrente de insumos, materiales y productos necesarios para la operación diaria de los negocios, eliminando algunas de las limitaciones asociadas al uso exclusivo de tarjetas de crédito o débito.

El director de Amazon Business México, Pedro Maldonado, señaló que muchas empresas destinan una parte importante de su tiempo a resolver procesos operativos y administrativos, por lo que herramientas como Pago Contra Factura buscan simplificar estas tareas.

Queremos que más empresas, sin importar su tamaño, tengan herramientas que les faciliten la vida y les permitan enfocarse en lo que más importa: hacer crecer su negocio. Pedro Maldonado, director de Amazon Business México

La incorporación de Pago Contra Factura se suma al conjunto de herramientas que ofrece Amazon Business México para optimizar la gestión de compras empresariales.

La nueva opción permite a los clientes aprobados acceder a una experiencia de compra más flexible, con procesos de facturación más claros y adaptados a las necesidades de organizaciones de distintos tamaños.

Amazon Prime Business ofrece beneficios exclusivos para empresas

El anuncio se realizó en el contexto de Amazon Prime Day 2026, evento que se desarrolla del 23 al 29 de junio y que ofrece promociones especiales para miembros de Amazon Prime Business.

Estos serán los beneficios:

Envío gratuito y rápido en artículos elegibles, con entregas en tan solo 1 día en múltiples ciudades de México.

Ofertas exclusivas y descuentos Prime en cientos de miles de productos durante todo el año, además de los ahorros de Amazon Prime Day para miembros de Prime Business.

Cuentas multiusuario, para que diferentes miembros del equipo puedan comprar de forma independiente con permisos basados en roles.

Visibilidad de Gastos, con herramientas que ayudan a analizar compras, identificar oportunidades de ahorro y monitorear gastos desde un solo lugar.

Compras guiadas, que permiten dirigir a los miembros del equipo hacia productos y proveedores apropiados, así como restringir compras a artículos autorizados.

Además, durante Amazon Prime Day 2026, se podrá acceder exclusivamente a miles de ofertas en categorías principales, incluyendo artículos de oficina, electrónicos, limpieza y mantenimiento. Todo mientras se ahorra con precios y descuentos exclusivos para empresas.