Amazon enfrenta una demanda por discriminación sistemática contra sus trabajadoras embarazadas, con casos de malos tratos que incluyen despidos, hasta impedirles ir al baño o a citas médicas.

“Amazon es uno de los mayores empleadores de este país, por lo que no es de extrañar que muchas de sus trabajadoras se queden embarazadas. Sin embargo, Amazon incumple la ley a cada paso”. Denuncia de empleadas de Amazon

Según las demandantes, la empresa suele amenazar y despedir a las trabajadoras embarazadas que faltan con motivo de su embarazo, además de exigir documentación médica a aquellas que solicitan adaptaciones.

Aunque la dirección de Amazon niega las acusaciones, las afectadas exigen a la empresa una indemnización, además del pago perdido de sus salarios y prestaciones.

Mujer embarazada (Unsplash)

Amazon es acusado de malos tratos a empleadas embarazadas; piden indemnización

Cuatro empleadas de un almacén han presentado una demanda alegando que Amazon incumple de manera habitual las leyes federales y estatales de Nueva York sobre protección de los trabajadores.

En específico, las trabajadoras denunciaron malos tratos que incluyen:

Impedimentos de usar sillas

Limitaciones de descansos para ir al baño o beber agua

Prohibiciones de tiempo libre para acudir a citas prenatales

La demanda sostiene que Amazon suele amenazar y despedir a las trabajadoras embarazadas que se ausentan, aun cuando el motivo sea por razones médicas.

Sobre ese argumento, las empleadas reclaman el pago de su salario y las prestaciones perdidas, así como una indemnización por daños y una orden judicial contra la discriminación de empleadas embarazadas.

Mujer embarazada (Unsplash)

Amazon niega malos tratos a empleadas embarazadas

En respuesta a las acusaciones, Kelly Nantel, portavoz de Amazon, aseguró que la empresa brinda adaptaciones relacionadas con el embarazo a decenas de miles de trabajadoras cada año.

Incluso, aseguró que durante el último año, aprobó más del 99.9 por ciento de las solicitudes de empleadas que solicitaron modificaciones en su espacio de trabajo.