Las almohadas Sognare Nuo tienen un descuento en Mercado Libre que deja el par en menos de 900 pesos.

Si estás pensando renovar tus almohadas para tener un mejor descanso, la marca Sognare tiene una opción barata en Mercado Libre.

Precio de las almohadas Sognare Nuo con descuento en Mercado Libre

El paquete de dos almohadas Sognare Nuo tiene un imperdible 41% de descuento en la plataforma en línea de Mercado Libre.

Con dicha rebaja, el par de almohadas tiene un precio de tan solo 815 pesos; su costo regular es de mil 399 pesos.

Almohadas Sognare Nuo en Mercado Libre (Especial)

Clientes con tarjeta de crédito de Mercado Pago y bancos participantes pueden comprar con hasta 3 meses sin intereses con cómodos pagos de 271.67 pesos.

Este producto para el descanso es vendido por la tienda oficial Sognare, por lo que cuenta con devolución de 30 días desde que recibes tus almohadas.

Además, en Ciudad de México, el producto llega rápido de Mercado Libre, únicamente se tarda un día en estar en la puerta de tu casa.

Características de las almohadas Sognare Nuo con descuento en Mercado Libre

El par de almohadas Sognare Nuo con descuento en Mercado Libre valen la pena; no solo por su precio de rebaja, sino por el confort que brindan.

Lo que debes conocer de las características de este producto es que tienen tamaño estándar de 51 centímetros de altura por 66 centímetros de largo.

Se trata de un modelo color blanco semi-firme que se adapta a la forma de dormir de las personas, dando soporte y gran comodidad con su tecnología softy touch.

Además, las almohadas Sognare Nuo cuentan con relleno 100% de poliéster microfussion, una tecnología que combina 3 microfibras de gel 10 veces más delgadas que un cabello.

Asimismo, estas almohadas de la marca Sognare son totalmente lavables e hipoalergénicas.

Lo que significa que su diseño está pensado para evitar que haya alguna reacción alérgica o en la piel.

Por ello, es un producto bastante confiable si quieres dormir con gran confort y seguridad.