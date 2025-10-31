Pese al decreto de la anterior administración, el gobierno autorizaría la llegada de vuelos de carga internacionales al AICM, en lugar del AIFA.

No obstante, los vuelos de carga internacionales que quieran llegar al AICM en lugar del AIFA, deberán de hacer solo durante una franja horaria.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Mario Jasso)

Vuelos de carga internacionales podrán llegar al AICM en lugar del AIFA solo en horarios disponibles

El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Antonio Cosío, mencionó en entrevista para El Financiero, que se trabaja el regreso de vuelos de carga internacionales al AICM en lugar del AIFA.

Sin embargo, estos vuelos de carga internacionales solo puede aterrizar en el AICM en horarios disponibles, es decir, fuera de las horas pico.

Esto sería principalmente en los horarios nocturnos, que era como se hacía hasta antes del decreto que mandó todos los vuelos de carga al AIFA.

De momento no hay nada confirmando, aunque se espera que solo se cuestión de tiempo para que estos suceda; además se espera un aumento en el número de operaciones del AICM.

Esto tras el veto de Donald Trump a las aerolíneas mexicanas, las cuales no podrán abrir nuevas rutas ha Estados Unidos; además de no permitirles volar con carga en sus naves.

Un vuelo de carga chino despega desde una de las pistas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Mario Jasso / Mario Jasso)

AICM también aumentaría sus slots a pesar de decreto del AIFA

Otra cosa que mencionó el presidente del CNET, Antonio Cosío, es que también se trabaja en el aumento de los slots en el AICM, que se perdieron tras decreto del AIFA.

Con esto las aerolíneas internacionales recuperarán sus horarios perdidos en el AICM, luego de que los vuelos se enviaran al AIFA.

Señaló que se le está ofreciendo a las aerolíneas internacionales el recuperar esos lugares que tenían hasta hace unos cuantos años.

Se espera que las cosas avancen en los próximos días, pues el viernes 31 de octubre Viva Aerobus, Volaris y Aeroméxico se reunirán con la presidenta Claudia Sheinbaum, para discutir la situación.

Hay que señalar que el tema lleva por lo menos un mes a discusión de manera interna en las diferentes aerolíneas.