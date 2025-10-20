Grupo Aeroméxico SAB anunció que planea cotizar simultáneamente en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa de Valores de Nueva York, con lo que anunció su regreso a la bolsa tanto en México como en Estados Unidos.

Aeroméxico está respaldada por Apollo Global Management Inc y se espera que haya una oferta pública inicial y colocación privada en próximos días.

Cabe recordar que Aeroméxico anunció sus planes de volver a cotizar en bolsa en el año 2024 luego de la volatilidad de los mercados bursátiles que le hizo retrasar su objetivo.

Acciones que ofrecerá Aeroméxico en Estados Unidos y México

Las acciones en Estados Unidos van a ofrecerse como American Depositary Receipts (ADR). Ahí se espera que ofrezcan 73.94 millones de acciones ordinarias.

En su regreso a la BMV en México, Aeroméxico ofrecerá siete millones de acciones y los accionistas vendedores sacarán a la venta 20.46 millones de acciones en la oferta mexicana

Los miembros del Consejo de Administración Eduardo Tricio Haro y Valentín Díaz Morodo van a estar entre los vendedores en México, de acuerdo con un prospecto independiente que fue presentado a principios de octubre en la BMV.

Aeroméxico solo planeaba cotizar en la bolsa de Nueva York

Inicialmente, Aeroméxico solo planeaba cotizar en la bolsa de Nueva York con un objetivo de recaudación de 500 millones de dólares.

En enero de 2025, su director Andrés Conesa, dijo que regresarían a la BMV si cumplían con determinados requisitos.

El hecho de que en México anunciara su cotización en la BMV significa señales de recuperación del mercado bursátil mexicano.

Entre los posibles compradores de acciones se cuenta a PAR Investment Partner LP, quien pretende comprar acciones en una colocación privada por 25 millones de dólares.