Este jueves 6 de noviembre fue el primer día de Aeroméxico de regreso a la bolsa de Wall Street, con un cierre al corte de ganancias del 7%.

Aeroméxico anunció que regresaría a cotizar tanto en Wall Street como en la Bolsa Mexicana de Valores a partir del jueves 6 de noviembre, después de tres años.

La aerolínea presentó 27 millones de acciones en México con un precio de 35.34 pesos, mientras que en Wall Street se ofertaron 11 millones a un precio de 19 dólares por cada American Depositary Shares (ADS).

Aeroméxico regresa a la bolsa con oferta dual en México y Estados Unidos (Eduardo Díaz)

Aeroméxico cierra en Wall Street con acciones al alza

Acorde con el mercado de valores, las acciones de Aeroméxico cerraron a 20.35 dólares por ADS en Wall Street; es decir, un 7.11% de lo que ofertaba al inicio de su primer día de regreso a la bolsa de Nueva York.

Alrededor de las 13:00 horas de este jueves 6 de noviembre, Aeroméxico ya presentaba ganancias de 3.24% por ADS en Wall Street, ubicando sus acciones en 19.61 dólares por unidad.

Cifra que aumentó a lo largo del día. Cerca del cierre, a las 16:20 horas, Aeroméxico ya superaba en un 7.1% el valor ofertado al inicio de la jornada.

Por otra parte, también reportó ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores, ya que sus acciones aterrizaron con un 2.43% por encima de su precio; es decir, subieron a 36.20 pesos por cada una.