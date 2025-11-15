Un informe elaborado por la agencia S&P Global, arrojó que las quiebras empresariales en Estados Unidos podrían alcanzar su nivel más alto en 15 años.

Según señaló S&P Global, tan solo en lo que va de este 2025 se han contabilizado al menos 655 grandes empresas que formalmente han solicitado declararse en quiebra.

Empresas en quiebra en Estados Unidos a la alza; este es el sector más afectado

En su más reciente informe, la agencia S&P Global reveló que de enero a octubre de 2025, un total de 655 grandes empresas han solicitado iniciar su proceso para declararse en quiebra en Estados Unidos.

Esta cifra apunta a seguir creciendo en lo que resta del año, por lo que podrían alcanzar, incluso, su nivel más alto en 15 años.

Es decir, los pronósticos señalan que en 2025 se superará la cifra registrada en 2024, cuando 687 grandes empresas se declararon en bancarrota.

En este sentido, la agencia S&P Global puntualizó que solo en octubre 2025 se presentaron un total de 68 solicitudes , siendo el segundo mes del año con una alta cifra de empresas tras las 76 solicitudes registradas en agosto.

S&P Global detalló que las empresas que más solicitudes de quiebra presentaron fueron aquellas dedicadas al sector manufacturero, con 98, mientras que aquellas dedicadas al consumo discrecional ocuparon el segundo puesto con 80 casos.

La agencia manifestó que esta tasa puede significar fuertes repercusiones financieras, debido a que se podrían elevar los riesgos de crédito en Estados Unidos.